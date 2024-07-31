Пенсіонери, які мають право на ці виплати, отримають їх у серпні разом з іншою пенсією без додаткового звернення у ПФУ.

Деякі пенсіонери отримають додаткові гроші до Дня Незалежності у серпні. Пенсіонери отримають доплату до пенсії у розмірі 3100 гривень вже у серпні.

Деякі пенсіонери, такі як ветерани війни, жертви нацистських переслідувань і громадяни з особливими заслугами перед батьківщиною, отримають разові виплати до Дня Незалежності України.

Пенсіонери, які мають право на ці виплати, отримають їх у серпні разом з іншою пенсією без додаткового звернення у ПФУ.

Ветерани війни, які знаходяться на службі або працюють, але не отримують пенсій, отримають фінансову допомогу на небюджетні рахунки військових частин, установ або організацій, де вони працюють або проходять службу. Це буде здійснено на основі заяв, поданих через вебпортал електронних послуг ПФУ.

До Дня Незалежності можна отримати такі виплати:

3100 гривень для осіб з I групою інвалідності, отриманою через війну або перебування в концтаборах, а також осіб з особливими заслугами перед Батьківщиною.

2900 гривень для осіб з II групою інвалідності через війну або перебування в концтаборах.

2700 гривень для осіб з III групою інвалідності через війну або перебування в концтаборах.

1000 гривень для учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності і колишніх неповнолітніх в'язнів концтаборів.

650 гривень для членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни та деяких інших категорій.

450 гривень для учасників війни і колишніх в'язнів концтаборів, яких примусово вивозили на працю, дітей партизанів, підпільників та інших учасників боротьби з націонал-соціалістичним режимом за лінією фронту.

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