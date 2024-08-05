У Кабміні прогнозують оптимістичну ситуацію з електроенергією на найближчі три місяці, завдяки зниженню температури та економії електроенергії.

Відключень електроенергії в Україні стало значно менше, наприклад, на вівторок не заплановано жодних знеструмлень. Така сприятлива ситуація зумовлена насамперед зниженням спеки і за певних умов може тривати досить довго. Про це розповів радник прем'єр-міністра України з питань енергетики Юрій Бойко в ефірі "Київ24", коментуючи прогноз по електроенергії на найближчі три місяці.

За словами Бойка, нинішня ситуація в енергетиці України залежить від погоди. Зниження температури спричинило зменшення споживання електроенергії, що дозволяє уникати відключень. "Якщо не буде зовнішніх впливів, я думаю, що ми зможемо утримати цей відносний баланс ... Це означає, що якщо й будуть виникати обмеження, то вони будуть незначними, і ми зможемо прожити наступні мінімум три місяці", — зазначив радник прем'єр-міністра з питань енергетики.

До слова, раніше голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький закликав українців намагатися економити електроенергію, особливо вранці та ввечері. З 11:00 до 15:00 сонячна активність найвища і температура найбільш комфортна для роботи сонячних станцій, тому він рекомендує використовувати найбільш енергозатратні прилади саме в цей період.

Раніше Politeka також писала про те, що неповнолітній допомагав чоловікам незаконно перетинати кордон.

Останні новини України:

Недостатньо стажу для виходу на пенсію: що можна зробити, щоб не залишитись без виплат на старості

Українців чекає низка виплат у липні: від яких організацій можна отримати грошову допомогу

Бусом привезли до ТЦК: чоловік категорично відмовився від мобілізації, чим закінчилась історія