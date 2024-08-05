Радехівський районний суд Львівщини оштрафував працівника Червоноградського ТЦК на 17 тисяч гривень та заборонив йому керувати автомобілем на рік за п’яне водіння.

Радехівський районний суд Львівської області визнав винним працівника Червоноградського районного ТЦК та СП Віталія Д. у нетверезій їзді. Його оштрафували на 17 тисяч гривень і заборонили керувати автомобілем протягом року.

Згідно з постановою, оприлюдненою в судовому реєстрі, 22 червня 2024 року під час комендантської години Віталій Д. керував автомобілем Opel Zafira в нетверезому стані. Поліцейські зупинили його приблизно о 02:00 в Радехові. Водій мав явні ознаки алкогольного сп’яніння, зокрема різкий запах алкоголю, нетипову поведінку та почервоніння обличчя. Віталій Д. відмовився пройти тест на алкоголь.

У суді обвинувачений стверджував, що автомобіль був припаркований на стоянці, коли прибули поліцейські, і він не був за кермом. Суддя Оксана Патинок вивчила всі матеріали справи і відео з поліції, яке підтвердило, що Віталій Д. дійсно сидів за кермом.

Суд визнав водія винним у п’яній їзді і наклав штраф у розмірі 17 тисяч гривень із забороною на керування транспортними засобами терміном на рік. Постанова ще може бути оскаржена.

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