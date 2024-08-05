Радехівський районний суд Львівської області визнав винним працівника Червоноградського районного ТЦК та СП Віталія Д. у нетверезій їзді. Його оштрафували на 17 тисяч гривень і заборонили керувати автомобілем протягом року.
Згідно з постановою, оприлюдненою в судовому реєстрі, 22 червня 2024 року під час комендантської години Віталій Д. керував автомобілем Opel Zafira в нетверезому стані. Поліцейські зупинили його приблизно о 02:00 в Радехові. Водій мав явні ознаки алкогольного сп’яніння, зокрема різкий запах алкоголю, нетипову поведінку та почервоніння обличчя. Віталій Д. відмовився пройти тест на алкоголь.
У суді обвинувачений стверджував, що автомобіль був припаркований на стоянці, коли прибули поліцейські, і він не був за кермом. Суддя Оксана Патинок вивчила всі матеріали справи і відео з поліції, яке підтвердило, що Віталій Д. дійсно сидів за кермом.
Суд визнав водія винним у п’яній їзді і наклав штраф у розмірі 17 тисяч гривень із забороною на керування транспортними засобами терміном на рік. Постанова ще може бути оскаржена.
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