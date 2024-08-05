У Хмельницькому суд виправдав чоловіка, який напав з ножем на співробітників ТЦК, помилково вважаючи їх грабіжниками.

У Хмельницькому суд ухвалив рішення на користь чоловіка, який напав на співробітників ТЦК з ножем, помилково прийнявши їх за грабіжників. Це підтверджується відповідним судовим рішенням.

Під час судового розгляду чоловік пояснив, що гуляв містом і помітив, як з автомобіля вийшли троє незнайомців, які закричали: “Ловіть його!”. Лише почавши тікати, він зрозумів, що не зможе уникнути їх і, боячись за своє життя, дістав канцелярський ніж і пригрозив, що підійде ближче. Коли чоловіки, які його переслідували, оточили його, він зупинився. Незабаром приїхала поліція, і чоловік, виконуючи їхню вимогу, поклав ніж на землю і пояснив ситуацію.

Представник ТЦК підтвердив, що не встиг представитися, оскільки чоловік почав втікати. Суд вирішив закрити справу через відсутність ознак адміністративного правопорушення.

Раніше Politeka також писала про те, що у Луганській області судитимуть екс-правоохоронця, який, втікши на окуповану територію, шахрайським шляхом отримав понад 2,6 мільйона гривень як виплати для родин військовополонених.

Як повідомляють слідчі, у перші дні повномасштабного вторгнення військовий залишив службу, аби приєднатися до своєї дружини, яка залишалася на тимчасово окупованій території Луганської області. Подружжя змогло обманути командування підрозділу, в якому служив чоловік, надіславши підроблені документи про його нібито захоплення в полон російськими військами.