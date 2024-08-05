У Хмельницькому суд ухвалив рішення на користь чоловіка, який напав на співробітників ТЦК з ножем, помилково прийнявши їх за грабіжників. Це підтверджується відповідним судовим рішенням.
Під час судового розгляду чоловік пояснив, що гуляв містом і помітив, як з автомобіля вийшли троє незнайомців, які закричали: “Ловіть його!”. Лише почавши тікати, він зрозумів, що не зможе уникнути їх і, боячись за своє життя, дістав канцелярський ніж і пригрозив, що підійде ближче. Коли чоловіки, які його переслідували, оточили його, він зупинився. Незабаром приїхала поліція, і чоловік, виконуючи їхню вимогу, поклав ніж на землю і пояснив ситуацію.
Представник ТЦК підтвердив, що не встиг представитися, оскільки чоловік почав втікати. Суд вирішив закрити справу через відсутність ознак адміністративного правопорушення.
Раніше Politeka також писала про те, що у Луганській області судитимуть екс-правоохоронця, який, втікши на окуповану територію, шахрайським шляхом отримав понад 2,6 мільйона гривень як виплати для родин військовополонених.
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