НБУ оголосив про вилучення з обігу банкнот, випущених до 2003 року, і закликає громадян обміняти їх, щоб уникнути втрат.

Національний банк України (НБУ) час від часу знімає з обігу певні купюри. Щоб не втратити свої кошти, громадяни повинні вчасно обміняти ці банкноти.

Причини вилучення

НБУ проводить вилучення банкнот з метою покращення якості та захисту грошей. Цей процес відбувається поступово.

Громадяни можуть обміняти старі купюри як безпосередньо в НБУ, так і в уповноважених банках. Фінансові установи зобов’язані обмінювати вилучені купюри на нові.

Це є частиною загальної стратегії НБУ з оптимізації номінального ряду банкнот і монет гривні, яка спрямована на покращення захисту та якості грошей, а також спрощення готівкових розрахунків, — зазначено у повідомленні НБУ.

Які купюри підлягають вилученню?

НБУ ухвалив рішення про вилучення банкнот, випущених до 2003 року. Процес вилучення відбуватиметься поступово.

З обігу виводяться:

купюри номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 гривень;

монети – 1, 2, 5, 25 копійок.

Монети малих номіналів і старі банкноти гривні можна буде обмінювати до завершення воєнного стану в Україні, а також протягом трьох місяців (90 днів) після його скасування або припинення, — повідомляє НБУ.

Зверніть увагу! Вказані купюри вже не можна використовувати для розрахунків.

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