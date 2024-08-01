З початку року кількість пенсіонерів скоротилася на майже 400 тисяч осіб, адже через низьку пенсыю багато пенсіонерів виходять працювати.

На початку поточного року майже 70% українських пенсіонерів отримували пенсії, які знаходилися на рівні або нижче межі бідності, визначеної ООН для країн Центральної та Східної Європи. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Він також пояснив причину низьких пенсій в Україні.

Також він зазначив, що з початку року кількість отримувачів пенсій зменшилася майже на 400 тисяч осіб: якщо на початку року пенсію отримували 10,5 млн осіб, то наразі ця кількість складає лише 10,1 млн. За словами Лубінця, це пов'язано з трьома основними причинами.

1. Пенсійна реформа. У 2017 році після прийняття Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій», оцінка одного року страхового стажу зменшилась з 1,35% до 1%, що призвело до зниження розмірів раніше призначених пенсій.

На даний момент для 30 років страхового стажу коефіцієнт становить 30%. Це означає, що пенсія, яку отримує особа при виході на пенсію, становить третину від її заробітної плати. Згідно з Конвенцією Міжнародної організації праці про мінімальні норми соціального забезпечення, рівень пенсії повинен становити не менше 40% від заробітної плати.

2. Несплата роботодавцем ЄСВ. На початок 2024 року заборгованість з виплати винагороди за працю на державних підприємствах, які перебувають у сфері управління центральних органів виконавчої влади, складала 2,23 мільярда гривень.

Ця ситуація виникла через відсутність відповідних коштів у Бюджетній декларації та державному бюджеті для погашення заборгованості з заробітної плати за минулі періоди для держпідприємств. У державному бюджеті на 2021-2023 роки частково передбачалися кошти для цих цілей, але лише для працівників державних підприємств вугільної промисловості, пояснив Лубінець.

3.Невиконання рішення судів. Унаслідок правових колізій, спричинених реформами, значна кількість громадян активно звертається до суду. Одночасно Пенсійний фонд систематично не виконує судові рішення. На даний момент сума заборгованості за рішеннями судів, що були ухвалені з 2013 року, перевищує 70 мільярдів гривень.

Джерело: lb.ua

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