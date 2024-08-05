Тарифи на комунальні послуги знову зростають. У одному з українських міст оголосили про нове підвищення, пише Суспільне.

Де відбудеться підвищення тарифів на комунальні послуги?

Як стало відомо, мешканцям багатоквартирних будинків у Чернігові планують збільшити тариф на обслуговування. Це стосується користувачів комунальних підприємств "Деснянське", "Новозаводське", "ЖЕК-13" та "ЖЕК-10".

Тариф планують підвищити на 40%, оскільки ціни на матеріали, необхідні для підготовки житлових будинків до опалювального сезону, значно зросли.

Цікаво! Це рішення було ухвалено на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 25 липня. Зокрема, вартість пиломатеріалів зросла на 195%, фарби – на 246%, солі – на 557%, а інвентарю для прибирання – на 190-206%. Крім того, ціни на газ збільшилися на 273%.

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Що станеться, якщо тариф не підвищать?

Заступник міського голови Віктор Геращенко зазначив, що в разі непідвищення тарифу чотири комунальні підприємства можуть накопичити борг у дев'ять мільйонів гривень за електроенергію протягом року.

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Раніше Politeka також писала про те, що деякі пенсіонери можуть залишитися без виплат. Щоб уникнути такого сценарію, важливо дотримуватися всіх необхідних обов'язків уважно і своєчасно.

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