На Волині співробітника міграційної служби викрили у хабарництві, він вимагав додаткову плату за отримання паспорта.

Начальника одного з підрозділів Державної міграційної служби у Волинській області затримали за систематичне хабарництво. За свої дії йому може загрожувати до 10 років позбавлення волі.

Інформацію оприлюднив Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Оперативники Волинського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції виявили, що посадовець, зловживаючи своїм службовим становищем, постійно вимагав від людей, які хотіли отримати закордонний паспорт, додаткові кошти. Ті, хто відмовлявся платити, стикалися з труднощами: чиновник вимагав непотрібні документи або відмовляв у наданні послуг через нібито відсутність людей в електронній черзі.

Співробітники ДВБ Нацполіції та слідчі СБУ у Волинській області зафіксували протиправну діяльність посадовця і затримали його під час отримання чергового хабаря.

Фігуранту вже оголосили про підозру за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або отримання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. За корупційні дії йому загрожує до 10 років ув’язнення.

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