На Харківщині жінка викрала майже 50 тисяч гривень з картки зниклого безвісти військового, тепер їй загрожує до восьми років в'язниці.

У Чугуєві судитимуть жінку, яка привласнила кошти з картки військовослужбовця, що зник безвісти. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними прокуратури, у січні 2023 року жінка отримала від волонтерів речі свого чоловіка, який зник під час виконання бойового завдання в Бахмутському районі Донеччини, а також речі його побратима. Замість того, щоб передати речі побратима родичам, вона вирішила використати ситуацію на свою користь. Отримавши доступ до мобільного телефону чоловіка, жінка зайшла в банківський додаток і перевела майже 50 тисяч гривень з картки побратима на свій рахунок.

Тепер зловмисниці загрожує до восьми років позбавлення волі. Обвинувальний акт стосовно 41-річної жінки вже направлений до суду за крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану, а також за несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем (ч. 4 ст. 186, ч. 1 ст. 361 ККУ).

Раніше Politeka також писала про те, що суд у Рівному засудив засновника благодійного фонду Сергія Рудьо до п’яти років ув’язнення з дворічним іспитовим терміном за незаконний виїзд 38 чоловіків за кордон. Протягом липня – грудня 2022 року ця особа подала до Рівненської ОВА документи на 38 ухилянтів, які нібито працювали водіями-волонтерами фонду.