У 2024 році середня пенсія в Україні зросла до 5 816,62 гривні завдяки індексації та додатковим виплатам.

У 2024 році більшість українських пенсіонерів отримали підвищення пенсій. Це стало можливим завдяки індексації, перерахункам та додатковим виплатам, інформують у Пенсійному фонді України.

Середні пенсії в Україні

Зараз в Україні проживає понад 10 мільйонів пенсіонерів. Середня пенсія складає 5 816,62 гривні.

Більшість українців – 26,14% отримують пенсію менш ніж 3 тисячі гривень. Розподіл пенсій станом на 1 липня наступний:

17,32% пенсіонерів отримують від 3 001 до 4 000 гривень (у 2023 році – 21,26%);

18,59% отримують від 4 001 до 5 000 гривень (у 2023 році – 15,02%);

25,47% отримують від 5 001 до 10 000 гривень (у 2023 році – 23,24%).

Працюючі пенсіонери

Зверніть увагу, що середня пенсія працюючих пенсіонерів також змінилась і зараз становить 6 216,20 гривні. В Україні нараховується 2,7 мільйона працюючих пенсіонерів.

Раніше Politeka також писала про те, що деякі пенсіонери можуть залишитися без виплат. Є ряд причин, через які ПФУ може припинити виплати для українців. Щоб уникнути такого сценарію, важливо дотримуватися всіх необхідних обов'язків уважно і своєчасно.

Окрім того, ви можете почитати про те, що українці можуть вийти на пенсію у 55 років. Для цього достатньо відповідати певним умовам.

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