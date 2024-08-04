Україна не планує продовжувати контракт з "Газпромом" на транзит російського газу, що може призвести до проблем із газопостачанням у трьох областях країни.
Де можуть виникнути проблеми з газом?
Юрій Корольчук, співзасновник Фонду енергетичних стратегій, заявив, що Волинська, Одеська та Миколаївська області можуть зіткнутися з труднощами у постачанні газу.
Корольчук пояснює, що для забезпечення внутрішніх споживачів потрібен мінімальний обсяг газу в трубах, який зараз підтримується завдяки транзиту, обсягом 15-20 мільярдів кубометрів. Цей обсяг дозволяє зберігати необхідний тиск і постачати газ у всі регіони України. Без нього можуть виникнути проблеми з постачанням.
Важливо! За словами Корольчука, не варто розраховувати на теплу зиму, оскільки дві останні зими вже були теплими. Експерт також зазначив, що Азербайджан не зможе забезпечити заповнення трубопроводу обсягом 2 мільярди кубометрів газу. А тому, ймовірно, також буде змушений закуповувати газ у Росії.
Раніше Politeka також писала про те, що українці можуть вийти на пенсію у 55 років. Для дострокового виходу на пенсію умови включають шкідливе виробництво та важкі умови праці. Окрім того, пенсіонери отримають доплату до пенсії у розмірі 3100 гривень вже у серпні.
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