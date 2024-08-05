Львівський суд засудив чоловіка до трьох років обмеження волі за привласнення коштів, призначених для купівлі автомобіля для ЗСУ.

Залізничний районний суд Львова засудив Юрія Климковича за привласнення коштів, призначених для купівлі автомобіля для військовослужбовців ЗСУ. Суд визначив покарання у вигляді трьох років обмеження волі за шахрайство.

Згідно з вироком, оприлюдненим у судовому реєстрі в липні 2024 року, львів’янин у кінці лютого 2023 року запропонував своєму знайомому, військовому ЗСУ, допомогу у придбанні та доставці автомобіля для його бригади. Юрій Климкович повідомив, що зможе придбати кросовер Honda CR-V за 89 тисяч гривень, на що військовий погодився. Однак, отримавши гроші, він так і не передав автомобіль.

Проти Климковича було порушено кримінальну справу за фактом шахрайства. До обвинувального акту було долучене клопотання про визнання львів’янином своєї вини. Суддя Андрій Кирилюк, який розглядав справу, вивчив усі матеріали та дані про обвинуваченого, включаючи те, що він уже був судимий за шахрайство у 2017 році. В результаті суд призначив йому три роки обмеження волі. Вирок ще може бути оскаржений.

Раніше Politeka також писала про те, що військовий втік зі служби та повернувся до цивільного життя. На суді обвинувачений визнав свою провину і висловив каяття, а також намагався пояснити, чому втік.

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