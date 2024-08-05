Нардеп Федієнко уточнив, чи загрожують штрафи тим, хто оновив дані через "Резерв+" і зареєстрований у ТЦК.

Громадяни, які оновили свої військові дані через застосунок "Резерв+" і перебувають на обліку в територіальних центрах комплектування (ТЦК), не отримають штрафи. Штрафи можуть бути накладені лише на тих, хто втратив військовий квиток або не зареєстрований у ТЦК.

Цю інформацію озвучив народний депутат Олександр Федієнко в ефірі Ранок.LIVE 1 серпня.

Коли громадяни, які оновили дані через "Резерв+", можуть бути оштрафовані?

Федієнко підкреслив, що особи, які оновили свої дані в "Резерв+", є на обліку в ТЦК та мають військово-обліковий документ, штрафам не підлягають.

"Якщо ви оновили дані і перебуваєте на обліку в ТЦК, вас не оштрафують", — зазначив нардеп.

Він уточнив, що штрафи за адміністративні порушення стосуватимуться лише тих військовозобов'язаних, які втратили військовий квиток або не були на обліку в ТЦК та СП. Це також стосується осіб, які оновили свої дані через "Резерв+".

"Оновлення даних у "Резерв+" не звільняє від відповідальності у випадку втрати військово-облікового документа. Такі особи підпадатимуть під штрафні санкції", — додав нардеп.

Раніше Politeka також писала про те, що військовий втік зі служби та повернувся до цивільного життя. На суді обвинувачений визнав свою провину і висловив каяття, а також намагався пояснити, чому втік.

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