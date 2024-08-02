У Пенсійному фонді України повідомили, що розмір пенсійних виплат може зменшуватись до 20%,

Зниження пенсій відбувається рідко, однак у випадках, коли пенсіонери не виконують певні вимоги, державні органи іноді вимушені приймати такі заходи. Про це повідомляє пресслужба ПФУ.

Розмір пенсійних виплат може зменшуватись до 20%, якщо пенсіонер почав працювати і не повідомив про це Пенсійний фонд. Конкретний обсяг зниження виплат встановлюється індивідуально, враховуючи різні чинники. При трудовій або підприємницькій діяльності пенсіонер повинен у 10-денний строк повідомити про це Пенсійний фонд.

Також пенсіонер зобов'язаний інформувати Пенсійний фонд про початок або припинення підприємницької діяльності, а також про звільнення з роботи.

Відсутність доходу від підприємницької діяльності не звільняє пенсіонера від статусу працюючого. Пенсіонер вважається працюючим до тих пір, поки не надасть інформацію про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності.

Інформацію про дату працевлаштування, звільнення або припинення реєстрації підприємницької діяльності пенсіонери зобов'язані надавати органам ПФУ шляхом подання заяви та необхідних документів, які підтверджують відповідні відомості.

Також можна подати заяву: через онлайн-сервіс на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України та через портал Дія з використанням кваліфікованого електронного підпису.

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