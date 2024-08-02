В Україні вже 2024 року можуть підняти ставки на основні податки – таке рішення підготували в уряді.

Запровадження податку на посилки до 150 євро має на меті припинити тіньові схеми імпорту товарів через інтернет-магазини. Багато продавців використовують спрощену систему оподаткування. Про це міністр фінансів Сергій Марченко.

В Україні існує митний ліміт у 150 євро, що означає, що посилки, вартість яких не перевищує цей ліміт, не підлягають оподаткуванню та не потребують митного оформлення. Такі посилки негайно відправляються до адресата без затримок на митниці.

За словами представників Мінфіну, більшість продавців працюють як суб'єкти спрощеної системи оподаткування, що дозволяє їм сплачувати лише єдиний податок у розмірі 5%, навіть якщо їх обороти досягають сотень мільйонів гривень.

"Нас турбує той факт, що в Україні практично вся інтернет-торгівля та електронна комерція перебувають в "тіні". Умовно кажучи, в рамках ліміту 150 євро неоподатковуваної вартості товару у нас завозять все. І це проблема значно більша, ніж просто небажання платити незначні податки при імпорті", - пояснив Сергій Марченко.

Протягом 2023 року до України без оподаткування митними платежами було імпортовано 51,5 мільйонів міжнародних поштових відправлень. За цією статистикою в середньому кожен українець отримав дві посилки протягом року.

Джерело: РБК-Україна.

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