Жителі Херсонської, Харківської, Сумської та Донецької областей отримають безкоштовний газ в рамках нової гуманітарної ініціативи, що підтримується урядом України.

В Україні безкоштовний газ отримають жителі чотирьох регіонів, до яких тепер долучилася і Херсонська область. Про це повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Запроваджується експериментальний проєкт, що передбачає постачання скрапленого газу для населення прифронтових територій. Спочатку газ у балонах планувалося надавати як гуманітарну допомогу вразливим групам населення трьох областей: Харківській, Сумській та Донецькій.

На черговій нараді віцепрем’єрка підтримала ініціативу Херсонської ОВА щодо включення Херсонщини до цього проєкту. Учасники також обговорили погодження доопрацьованого проєкту постанови та технічні аспекти його реалізації в регіонах.

Передбачається залучення міжнародних партнерів для постачання обладнання, яке дозволить ефективно здійснювати операції з газом. Проєкт координує віцепрем'єр Ірина Верещук, а його розробкою займаються Міненергетики, Мінреінтеграції, а також інші зацікавлені міністерства.

Наразі проєкт передано до Секретаріату Кабінету Міністрів для подальшого розгляду урядом.

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