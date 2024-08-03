У найближчі місяці можна очікувати досить сприятливих умов для енергосистеми України, при виконанні певних умов. Однак рівень пошкоджень, який зараз має енергетична система України, свідчить про те, що зиму буде складно пережити без обмежень. Про це заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

Експерт наголосив, що якщо не буде стрибків температури і Україну несподівано не накриє новою хвилею +40, то наступні місяці до листопада будуть доволі комфортними. Проте зима буде складною та відключень буде багато.

Щодо введення в дію резервних енергопотужностей та газогенеруючих станцій, Харченко відзначив, що процес замовлення та встановлення вже активно ведеться, і існує багато планів на цей рахунок. Проте, на жаль, до настання цієї зими лише невелика частина цих потужностей буде готова до експлуатації.

Терміни, необхідні для технічного впровадження, виявляються довшими, ніж доступний наразі час. Очікується, що до цієї зими може бути запущено лише 3-5% від загального обсягу, необхідного для вирішення енергетичних потреб.

"Навіть якщо буде зроблене все, що можна зробити, і все вдасться, все одно той рівень пошкоджень, який ми маємо, не дозволяє сказати, що ми зиму будемо без обмежень. Обмеження будуть", – підсумував експерт.

Джерело: Radio NV.

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