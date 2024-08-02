Народний синоптик Наталія Діденко попереджає, що 2 серпня в Україні очікується тепла літня погода з температурою +25...+32 °C, при цьому в західних областях можлива хмарність.

В Україні у п'ятницю, 2 серпня, очікується тепла літня погода. Температура повітря буде в межах +25...+30 °C, а в західних областях можливі хмарності.

Народний синоптик Наталія Діденко прогнозує, що 2 серпня в Україні буде літня погода з температурою повітря +25...+30 °C, а в південних областях +28...+32 °C.

"Переважатиме високий атмосферний тиск, суха сонячна погода. У західних областях у другій половині дня можливе збільшення хмарності", — зазначила Діденко.

Вона також повідомила, що вітер в Україні буде північно-західний, невеликий або помірний.

Погода у Києві 2 серпня

У Києві 2 серпня прогнозується суха тепла погода з температурою повітря +27...+29 °C.

Погода на вихідних

У суботу в західних, північних та багатьох центральних областях, крім Дніпропетровщини, суттєво знизиться температура повітря. Місцями можливі грозові дощі. На півдні та сході збережеться суха та спекотна погода.

У неділю, 4 серпня, спека ослабне на півдні та сході України.

Раніше Politeka також писала про погоду в Україні у серпні. У серпні 2024 року в Україні очікується середня температура на 2 градуси вищою за норму, а кількість опадів залишиться в межах середньорічних показників. Такі прогнози для українців дає Укргідрометцентр.