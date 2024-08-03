Українцям розповіли, скільки потрібно заробляти, щоб забезпечити собі пенсію в розмірі 6 тисяч гривень, і які фактори впливають на розрахунок пенсійних виплат.

Розмір пенсії залежить від зарплати, яку людина отримувала протягом своєї кар'єри. Тому, щоб на старість мати достойну пенсію, необхідно добре заробляти.

Скільки потрібно заробляти, щоб отримати пенсію 6 тисяч гривень

Для того, щоб у майбутньому отримувати пенсію в розмірі 6 144 гривні, людина повинна заробляти 20 тисяч гривень і мати повний трудовий стаж у 35 років.

Це приблизні підрахунки, оскільки для точного розрахунку враховуються всі зарплати людини та середня зарплата по країні.

Зверніть увагу! Люди із зарплатою 15 000 гривень та повним трудовим стажем можуть розраховувати на пенсію в розмірі 4 608 гривень. Водночас ті, хто заробляє 30 тисяч гривень, можуть очікувати пенсію приблизно 9 216 гривень.

Нагадаємо! Наразі середня пенсія в Україні зросла на 431 гривню і становить 5 816 гривень.

Джерело: obozrevatel

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