Дізнайтеся, як та де обміняти старі банкноти та монети в Україні, щоб уникнути втрати грошей.

З часом деякі монети та купюри виходять з обігу. Щоб не втратити свої кошти, громадяни повинні своєчасно обмінювати їх на чинні.

Як відбувається обмін

Національний банк України (НБУ) пропонує різні методи заміни старих купюр. Іноді банкноти продовжують використовуватися для розрахунків, але заміна здійснюється наступним чином:

Українські банки не видають такі купюри зі своїх кас.

НБУ не передає ці банкноти до фінансових установ.

Варто зазначити, що НБУ розпочав вилучення купюри номіналом 500 гривень. Детальну інформацію про це можна знайти на офіційному сайті НБУ.

Обмін на чинні купюри

Іноді купюри виключаються із загального обігу, і тоді обмін на чинні проводиться в індивідуальному порядку. Громадяни можуть звернутися безпосередньо до відділень НБУ або до одного з довірених банків:

АТ "Ощадбанк"

"Приватбанк"

АТ "Райффайзен Банк"

АТ "ПУМБ"

Зверніть увагу, що інформація про можливість обміну у відділенні конкретного банку розміщена на офіційному сайті відповідної фінансової установи.

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