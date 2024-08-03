На вихідних в Україні очікується зниження температури, дощі в деяких регіонах, а в столиці буде ясно та комфортно.

На вихідних температура повітря в Україні значно знизиться, і в деяких регіонах пройдуть дощі. Синоптик Наталія Діденко повідомила, що похолодання спостерігатиметься у суботу, 3 серпня.

"На заході, півночі та багатьох центральних областях (окрім Дніпропетровщини) температура відчутно знизиться, а місцями можливі грозові дощі", — зазначила Діденко. Натомість на півдні та сході залишиться суха і спекотна погода. Уночі температура коливатиметься між +15 і +17 градусами, вдень — +23...+25 градусів.

У неділю, 4 серпня, спека ослабне на півдні та сході України. За даними Гідрометцентру, вночі температура також очікується в межах +15...+17 градусів, вдень — +23...+25 градусів. Можливі короткочасні невеликі дощі. Швидкість вітру на вихідних змінюватиметься від 3-8 до 5-10 м/с.

У столиці в ці вихідні, 3 та 4 серпня, буде ясно, а температура повітря становитиме близько 21 градуса.

Раніше Politeka також писала про погоду в Україні у серпні. У серпні 2024 року в Україні очікується середня температура на 2 градуси вищою за норму, а кількість опадів залишиться в межах середньорічних показників. Такі прогнози для українців дає Укргідрометцентр. Середня кількість опадів у серпні коливається від 30 до 97 мм.

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