На основі матеріалів ДБР до суду направлено справу керівника Укртрансбезпеки Миколаївської області, який вимагав хабарі у перевізників.

Дослідження, проведене працівниками ДБР, виявило, що високопосадовець систематично отримував гроші від перевізників.

Обвинувальний акт вже передано до суду.

Протягом 2023 та на початку 2024 року виконуючий обов’язки начальника Укртрансбезпеки встановив «тариф» від 500 до 5 тисяч гривень на місяць для перевізників, що бажали безперешкодно здійснювати перевезення пасажирів та вантажів. Розмір платежу залежав від кількості рейсів.

У лютому 2024 року посадовця затримали під час отримання чергового хабара.

В даний час він звільнений з посади і обвинувачується у 7 випадках вимагання та отримання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За цією статтею можливе покарання у вигляді ув’язнення до 10 років.

Процесуальне керівництво у справі здійснює Миколаївська обласна прокуратура.

Раніше Politeka також писала про те, що на Київщині викрито зловживання при закупівлі модульного укриття в ліцеї. За це судитимуть директора навчального закладу. Подробиці скандальної справи повідомили у прес-службі Київської обласної прокуратури.

Окрім того, в Україні виявили схему мільйонних розкрадань на закупівлі військового спорядження. Підозрюють двох посадовців Одеської міськради.

Останні новини України:

Недостатньо стажу для виходу на пенсію: що можна зробити, щоб не залишитись без виплат на старості

Українців чекає низка виплат у липні: від яких організацій можна отримати грошову допомогу

Бусом привезли до ТЦК: чоловік категорично відмовився від мобілізації, чим закінчилась історія