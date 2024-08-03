У Дніпрі ТЦК пропонує вакансію водія з зарплатою 50 тисяч гривень, з можливістю бронювання від мобілізації, готові приймати студентів і ветеранів.

В Україні є чимало варіантів для водіїв з хорошими зарплатами та можливістю бронювання від мобілізації. У Дніпрі відкрито вакансію водія в ТЦК. Це оголошення з’явилося на популярному ресурсі для пошуку роботи. Шукають кандидата на повну зайнятість, з зарплатою 50 тисяч гривень. Також запрошують студентів і ветеранів. Основні вимоги: вік від 18 до 55 років та придатність до служби за станом здоров’я.

Роботодавець пропонує стабільну оплату праці, забезпечення речовим майном, безкоштовне лікування, а також збереження робочого місця та середню місячну зарплату. "Якщо ви завжди мріяли стати військовим, це чудова можливість втілити свою мрію!" — зазначили в ТЦК.

Раніше Politeka також писала про те, що українцям пропонують вигідну вакансію: обіцяють бронь та 30 тисяч гривень зарплати.

Однією з таких можливостей є посада водія-експедитора у Львові. Компанія "Premier Food" пропонує роботу в логістичному комплексі з офіційним працевлаштуванням, фірмовим одягом та конкурентною заробітною платою, яка становить від 30 000 грн на місяць. Роботодавець також надає бронювання для військовозобов’язаних працівників при наявності актуальних військово-облікових документів.

Основні обов'язки включають виконання щоденних маршрутів доставки, роботу із замороженими продуктами, контроль технічного стану автомобіля та оформлення документації.

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