Було розраховано прогнозовану середню суму пенсійної виплати для українців, які мають 35 років страхового стажу.

Українцям пояснили, які пенсійні виплати можна буде очікувати в майбутньому в залежності від поточного рівня оплати праці. Конкретно йдеться про середню та високу заробітну плату у розмірах 15, 20 або 30 тисяч гривень на місяць.

Було розраховано прогнозовану середню суму пенсійної виплати для українців, які мають 35 років страхового стажу. Більш точний розмір встановлять фахівці Пенсійного фонду, порівнявши розмір оплати праці громадянина із середньої зарплати помісячно.

Так, якщо середня заробітна плата складає 15 тисяч гривень, то приблизний розмір пенсійної виплати буде всього 4608 гривень.

Якщо ж офіційний дохід, з якого сплачується Єдиний соціальний внесок, становить 20 тисяч гривень, то майбутня пенсія становитиме 6144 гривень.

У випадку, коли заробітна плата досягає 30 тисяч гривень, громадянин отримуватиме пенсію в розмірі 9216 гривень.

Щорічне підвищення вимог до стажу завершиться у 2028 році. Тоді українці, які наберуть 35 років стажу, зможуть вийти на заслужений відпочинок. Навіть при виконанні цих вимог українські пенсії залишаються дуже низькими через високу інфляцію. Більшість пенсіонерів, які проробили усе життя, маючи потрібний стаж, отримують дуже малі виплати. Значна частина громадян отримує пенсії, що менше 5 тисяч гривень.

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