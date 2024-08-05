Ретроградний Меркурій розпочався і буде тривати по 28 серпня – астрологи дали підказки, що не можна робити у цей період, а які справи навпаки принесуть добрий результат.

В астрології період Ретроградного Меркурія має неабияке значення. Вважається, що він здатен впливати на людей та їхні плани, підвищує ризики катастроф, катаклізмів і аварій.

До 14 серпня серпня Меркурій йтиме знаком Діви і цей час можна використати для того, щоб проаналізувати спосіб життя, зробити аналіз помилок, впорядкувати речі та справи.

Потім, 15 серпня, Меркурій у своєму зворотньому русі перейде знову в знак Лева. Цей час стане сприятливим для творчості та спілкування з рідними.

У Ретроградний Меркурій з 5 по 28 серпня астрологи не радять переїжджати у нове житло, робити дорогі покупки, особливо техніки. Таож не варто розпочинати нових важливих справ, підписувати важливі документи. Ретроградний Меркурій по 28 серпня – це не найкращий час для того, щоб довіряти обіцянкам або навіть обіцяти щоь самому. Адже все обіцяне може не втілитись у життя.

Ретроградний Меркурій з 5 по 28 серпня.

Крім того, не можна довіряти чужим незнайомим людям - шахраї залюбки цим скористаються.

У дні Ретрогрдного Меркурія з 5 по 28 серпня можна отримати «привіт» з минулого - спливуть старі проблеми, які колись не вдалося розв’язти або, можливо, повторяться ситуації та завдання, з якими вже доводилося мати справи.

Також можуть з’явитися люди з минулого життя – екскохані та колишні друзі.

Тож у період Ретроградного Меркурія з 5 по 28 серпня астрологи та езотерики рекомендують завершувати справи, закривати проєкти, певні розділи у житті.

Ретроградний Меркурій з 5 по 28 серпня.

Це період для того, щоб помиритися з друзями або рідними, з якими були у сварці. Також це час для того, щоб завершити складні відносини з партнерами або друзями.

У дні Ретроградного Меркурія також добре зосередитись на роботі над собою і духовному зростанні.

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