В телекомунікаційній компанії «Київстар» попередили абонентів про чергов зміни, які надубуть чинності вже найближчими днями.

Мобільний оператор «Київстар» впроваджує чергові зміни, про які необхідно знати як вже існуючим абонентам, так і потенційним.

Так, в «Київстар» попередили про зміни, що відбудуться в підключенні додаткових пакетів.

А саме закриваються для підключення додаткові пакети Бізнес Інтернет 3000 та 6000 МБ, а також додаткові 100, 300 та 1000 хвилин на інші мережі та закордон.

Рішення набуде чинності з 7 серпня.

«Якщо ви вже підключили ці пакети послуг, ви зможете користуватися ними і далі», - уточнили в «Київстар».

Ще одні зміни відбудуться трохи раніше – з 6 серпня. Вони стосуватимуться Інтернет-пакетів.

«Деякі інтернет-пакети закриваються», - повідомили в «Київстар».

Так, вже з 6 серпня оновиться перелік додаткових інтернет-пакетів для абонентів передплати, які діють у доповнення до основних умов тарифу.

Тож будуть закриті для підключення такі пакети:

- Безлім Месенджери + 3000 МБ

- Безлім Відео + 3000 МБ

- Безлім Максимальний

Замість цих пакетів абонент можете підключити Суперсилу Соцмережі та месенджери та користуватися улюбленими додатками без доплат та використання тарифних мегабайтів, або додатковий пакет Соцмережі та месенджери за 70 грн на 4 тижні.

Обрати вигідний додатковий пакет або Суперсилу, що доступні для тарифу, можна у Мій Київстар.

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