За даними Мінекономіки, на рівень зарплати у 2023-2024 роках продовжують впливати фактори 2022 року.

Робота на відстані набирає популярності в Україні, оскільки дозволяє заробляти значні гроші, не виходячи з дому. Деякі компанії готові платити своїм працівникам зарплату у 40 тисяч гривень і більше.

Наприклад, компанія-виробник меблів шукає конструктора корпусних меблів із зарплатою від 60 до 70 тисяч гривень. Кандидат повинен мати досвід роботи з конструкторськими програмами, такими як Базис-Мебельник або іншими.

Також онлайн-школа шукає менеджера з продажу освітніх послуг і пропонує заробітну плату від 16 до 40 тисяч гривень. Основні обов'язки включають проведення демонстрацій вже розроблених уроків, презентацію платформи та налагодження пакетів уроків згідно з потребами клієнтів.

Digital-агентство шукає оператора чату з вмінням англійської мови на рівні не нижче B1 для нічної зміни. Зарплата може становити від 20 до 70 тисяч гривень. Основні обов'язки включають взаємодію з потенційними клієнтами через чат з використанням скриптів компанії та створення потенційної бази клієнтів.

Тим часом деякі українські роботодавці підвищують зарплати своїм співробітникам. Мета – утримання персоналу та залучення нових висококваліфікованих працівників в умовах нестачі трудових ресурсів в країні. Зокрема, середня зарплата у вакансіях на сайтах роботи зросла у липні 2024 року до 19 553 грн – з близько 17 000 на початку року.

Джерело: OBOZ.UA

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