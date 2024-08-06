Критику з приводу пропозицій Мінфіну висловили не лише представники бізнесу та професійних організацій, а й експерти.

В Україні передбачається надходження нового підвищення податків. Цього разу уряд планує збільшити військовий збір на різні операції від 5 до 30%, згідно з затвердженим Кабміном законопроектом.

Якщо Верховна Рада прийме цей закон, це призведе до миттєвого зростання вартості ряду товарів і послуг для українців. Це стосується автомобілів, квартир, палива, мобільного зв'язку та ювелірних виробів. Крім того, зарплати і доходи громадян також зростуть через збільшення податкових обов'язків.

Кабінет міністрів України затвердив і відправив до Верховної Ради законопроект про підвищення військового збору з 1,5% до 5%. Згідно з цим законопроектом, планується введення військового збору для фізичних осіб-підприємців (ФОП), які наразі не сплачують цей збір.

Крім того, пропонується встановити військовий збір на такі операції:

Продаж нерухомості - 5% від суми продажу нерухомого майна

Перша реєстрація автомобіля - 15% від вартості транспортного засобу

Продаж ювелірних виробів - 30% від вартості проданих ювелірних виробів

Мобільний зв'язок - 5% від вартості послуг

Операції з банківськими металами - за ставкою 5% від вартості

Цей законопроект також включає наступні положення:

Встановлення щомісячних авансових внесків з податку на прибуток для підприємств, які займаються продажем пального, у розмірі 0,5 мінімальної зарплати на кожен кубічний метр резервуарів для зберігання пального.

Введення акцизу на газовані напої з цукром за ставкою 0,1 євро за літр.

Встановлення ПДВ для імпортних товарів з вартістю від 45 до 150 євро.

Такі необхідність у непопулярних пропозиціях викликана величезним бюджетним дефіцитом і потребою у фінансуванні мобілізаційних витрат. Запропоновані зміни свідчать про особливий акцент на доходах громадян.

Якщо військовий збір підвищиться до 5%, як це запропонував Кабінет міністрів, то кожен українець із мінімальною зарплатою буде сплачувати приблизно 400 гривень щомісячно, а при зарплаті у 20 тисяч гривень ця сума збільшиться до 1 тисячі гривень.

Відповідно до аналізу Центру економічної стратегії, понад три чверті всіх додаткових надходжень у бюджет будуть забезпечені двома джерелами: 1% від доходів юристів на загальній системі, що фактично є податком на обіг, а також підвищеним військовим збором до 5% з доходів громадян.

Автосалони готуються до можливих змін. Якщо законопроект буде схвалено, продажі нових автомобілів можуть відчутно постраждати. Наприклад, при покупці авто середнього класу споживач сплачує від 30 до 80 тисяч гривень податків і зборів при реєстрації. Після введення запропонованих змін ця сума може зрости до 180-280 тисяч гривень.

Слід відзначити, що критику з приводу пропозицій Мінфіну висловили не лише представники бізнесу та професійних організацій, але й експерти. Недавно 13 аналітичних центрів опублікували спільне звернення, в якому висловили думку, що гораздо більш раціональним рішенням було б підвищення ПДВ.

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