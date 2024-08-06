Деталі про надбавку до пенсій повідомили у головному управлінні Пенсійного фонду України в Донецькій області.

Частина українців може отримати надбавку до пенсійних виплат. Йдеться про військових. Так, військовослужбовці рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу, а також інші особи, які виховіють неповнолітніх дітей, можуть отримати надбавку до пенсії.

Про це повідомили у головному управлінні Пенсійного фонду України в Донецькій області.

Зазначено, що військовий пенсіонер, який виховує неповнолітню дитину, може отримати додаткову пенсійну надбавку, якщо виконуються певні умови.

Військовослужбовці, які мають право на пенсію, включаючи тих, що пройшли військову строкову службу, а також рядових, сержантського, старшинського і офіцерського складу, можуть отримати додаткову надбавку, як непрацюючі пенсіонери (до пенсії за вислугу років), так і непрацюючі особи з інвалідністю (до пенсії по інвалідності), якщо утримують непрацездатних членів своєї сім'ї.

"До непрацездатних членів сім'ї, які мають право на надбавку до пенсій належать особи, визначені в пп. А-Д ст. 30 закону України від 09.04.1992 № 2262-XII. Такі надбавки призначаються на кожного непрацездатного члена сім'ї в розмірі 50% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність", - розповіли в ПФУ.

Однак надбавку до пенсій отримують тільки ті члени сім'ї, які:

не отримують пенсію зі загальнообов'язкової державної пенсійної системи; не отримують державну соціальну допомогу особам без права на пенсію і особам з інвалідністю; не отримують державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та допомогу на дітей одиноким матерям.

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