Уряд встановив розмір мінімальних пенсійних виплат для українських пенсіонерів. В певних випадках ця сума може бути збільшена. Про це повідомили у ПФУ.

З моменту початку цього року мінімальна пенсійна виплата для українців, які втратили працездатність, залежить від прожиткового мінімуму. Згідно з оновленням з 1 січня поточного року, цей показник становить 2 361 гривень.

Уряд ухвалив нові мінімальні стандарти для пенсіонерів, які набули чинності з 1 березня 2024 року. Згідно з цим рішенням, мінімальні пенсійні виплати становлять наступне:

Пенсіонерам, які не досягли 65-річного віку і не набрали необхідний стаж, призначено мінімум у розмірі 2 725 гривень. Пенсіонери віком до 70 років, які мають повний стаж, отримують щонайменше 2 980 гривень. Пенсіонерам від 70 до 80 років із повним стажем призначено пенсію у розмірі 3 240 гривень. Пенсіонерам старше 80 років, які набрали стаж відповідно до вимог, призначено мінімум у розмірі 3 370 гривень.

Нагадаємо, що зараз заяву на отримання пенсійного посвідчення можна подати як через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України, так і за допомогою мобільного застосунку "Пенсійний фонд".

Втім, пенсіонер може особисто звернутися до будь-якого сервісного центру ПФУ, незалежно від місця його реєстрації як одержувача пенсії.

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