У Верховній Раді пропонують дозволити безперешкодний виїзд за кордон під час бронювання кільком категоріям громадян, включаючи депутатів, чиновників, суддів, прокурорів та представників громадських організацій.

Декільком категоріям громадян пропонують дозволити виїзд за кордон під час дії бронювання. Йдеться про народних депутатів, чиновників, суддів, прокурорів, представників громадських організацій, які внесені до списку заброньованих через отримання фінансових грантів від міжнародних партнерів, а також експертів з питань нормативних актів та інших осіб, що мають право на бронювання.

Це зазначено в картці законопроєкту № 11460, зареєстрованого на сайті Верховної Ради України. Одним з ініціаторів законопроєкту є Петро Порошенко, експрезидент України, якого нещодавно знову не випустили за кордон.

Законопроєкт передбачає, що особи з бронюванням можуть безперешкодно виїжджати за кордон під час дії відстрочки за умови пред'явлення відповідного документа про відстрочку або бронювання.

Крім того, депутати пропонують, що під час розгляду питання щодо оформлення бронювання, ТЦК, поліція та судові органи не можуть застосовувати обмеження та заходи впливу, передбачені чинним законодавством України.

Такі особи не підлягають мобілізації під час розгляду питання про їхнє бронювання від призову на військову службу.

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