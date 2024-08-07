Закон про пенсійне страхування має особливості для осіб, які вийшли на пенсію після 1 жовтня 2011 року через що можуть непомітно зменшити пенсію.

Під час перерахунку пенсії може статися так, що одна її частина збільшиться, а інша – зменшиться, або ж деякі надбавки можуть бути скасовані. Іноді пенсіонери навіть не знають про ці зміни.

Кому може бути зменшена пенсія під час перерахунку: пенсіонери, які продовжують працювати, мають право переглядати свою пенсію кожні два роки, враховуючи новий стаж та іноді навіть заробіток, якщо це вигідно. Якщо протягом останніх років їх зарплата була високою, перерахунок може включати як зміни у стажі, так і коригування за підвищеним коефіцієнтом заробітної плати.

Отже, пенсіонери, які вийшли на пенсію до 1 жовтня 2011 року, отримують виплати за старими правилами. Однак для тих, хто вийшов на пенсію після цієї дати, діють інші умови відповідно до Закону про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

Якщо таким особам проводять перерахунок пенсії з урахуванням стажу та заробітної плати, то розрахунок доплати за понаднормовий стаж здійснюється за новими правилами. У цьому випадку, навіть якщо загальний розмір пенсії збільшується через підвищення коефіцієнта заробітної плати, розмір доплати за понаднормовий стаж може бути скорочено.

Нагадаємо, що у серпні до пенсії по інвалідності можуть додати надбавку до Дня Незалежності України. Зокрема доплати у такий день отримують особи, які мають певні заслуги перед державою.

Джерело: НаПенсії.

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