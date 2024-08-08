Кабмін прийняв рішення, що в Україні графіки відключень світла не будуть діяти для певних споживачів.

Графіки відключення електроенергії можуть повернутись в Україну за низки причин. При цьому у будь-якому випадку в Україні графіки відключень світла не будуть діяти для частини споживачів. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Зокрема, в Україні графіки відключень світла не будуть діяти для споживачів, що використовують не менше 80% електроенергії власного виробництва. Уряд ухвалив рішення під час засідання, як повідомив голова Кабміну. За його словами, ця ініціатива спрямована на стимулювання енергетичної автономії бізнесу.

"Для забезпечення належного рівня підготовки до зимового періоду, ми запровадили пакет програм і заходів для прискорення розбудови децентралізованої генерації. Це кредити бізнесу і громадянам на створення альтернативної енергетики, безмитне ввезення енергообладнання, спрощення бюрократичних процедур для запуску генераційних установок", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що ситуація з відключеннями електроенергії в Україні трохи полегшилася, але жителі не повинні розслаблятися зазделегіть, оскільки щодня об'єкти енергетичної інфраструктури піддаються обстрілам. В енергосистемі спостерігається дефіцит, тому варто обережно використовувати енергоємні прилади під час певних годин.

Тобто в пікові години навантажень треба якось зменшувати використання енергоємних приладів. Особливо зранку з 7 до 11 години, ввечері – з 17 до 22.

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