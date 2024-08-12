Народний депутат Федір Веніславський повідомив, що на даний момент в Україні немає планів щодо зниження призовного віку нижче 25 років, незважаючи на періодичні обговорення цього питання з міжнародними партнерами.

На сьогодні в Україні немає ініціатив щодо зниження призовного віку нижче 25 років. Проте це питання періодично обговорюється міжнародними партнерами.

Про це заявив народний депутат, член комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський під час брифінгу у вівторок, 6 серпня. Він зазначив, що наразі в Україні відсутні будь-які ініціативи щодо зменшення призовного віку нижче 25 років. Це стосується як Верховної Ради, так і Генерального штабу та Міністерства оборони.

"Немає жодних підстав для зниження віку призову на військову службу під час мобілізації", — підкреслив нардеп.

Веніславський додав, що це питання періодично піднімається партнерами України, які надають допомогу. За їх словами, чоловіки віком 18-25 років мають найбільш оптимальні фізичні та психологічні якості для участі у війні. Однак, на державному рівні жодних планів у цьому напрямку немає.

Раніше Politeka також писала про те, що завідувачка одного з відділень одеської лікарні потрапила під слідство за обіцянку оформити інвалідність родичу призовника. Вона вимагала понад 1500 доларів за свої послуги, але так і не отримала грошей, за що тепер їй загрожує тюремне ув’язнення. Жінку відсторонили від роботи, і тепер їй загрожує до п’яти років позбавлення волі.

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