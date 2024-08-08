Українські пенсіонери можуть отримувати додаткові виплати залежно від стажу, стану здоров'я та інших факторів у 2024 році.

Українські пенсіонери можуть отримувати додаткові виплати, проте вони доступні не всім. Соціальні виплати для осіб пенсійного віку залежать від різних факторів, таких як трудовий стаж, стан здоров’я та інші обставини.

Самотні пенсіонери віком від 80 років, які потребують постійного стороннього догляду через стан здоров'я, мають можливість отримати щомісячну доплату до пенсії.

Щоб оформити доплату, потрібно звернутися особисто до відповідних органів із заявою та документами, що підтверджують погіршення здоров'я.

Важливо знати, що розмір доплати на догляд становить 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2024 році ця доплата складає 944 гривні, оскільки прожитковий мінімум для таких осіб визначено на рівні 2 361 гривня.

Також, особи, які досягли пенсійного віку, але не мають достатнього страхового стажу для отримання пенсійної виплати, можуть отримувати тимчасову державну соціальну допомогу. Для цього необхідно подати заяву та пакет документів до органу соціального захисту населення за місцем проживання.

Крім цього пенсіонери, чия пенсія не перевищує 3 250 гривень, мають можливість отримати надбавку від ООН. Доплата нараховується автоматично за таких умов:

Проживання в зонах бойових дій або потенційно небезпечних районах.

Відсутність виплат для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та допомоги від міжнародних організацій з 1 березня 2023 року.

Джерело: 24Канал.

Останні новини України:

Нагадаємо, при великому стажі українці отримують мізерну пенсію.

Як писала Politeka, у частини пенсіонерів влітку виростуть пенсії завдяки доплатам.

Також Politeka повідомляла, надбавка до пенсії передбачені для деяких пенсіонерів.