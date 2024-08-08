При цьому на ринку ціна дійсно фігурує набагато більша, проте це біржова ціна в межах дня, яку навряд чи можна сприймати як ринкову.

Голова правління НАК "Нафтогаз" Олексій Чернишов стверджує, що ринкова ціна на газ для населення складає вдвічі більше, ніж встановлено офіційно. Втім, на основі чого була виведена ця цифра, зазначено не було.

Він заявив, що ринкова ціна на газ для населення складає 15 грн за кубометр, в той час як компанія забезпечує ціну на рівні 7,96 грн. На ринку дійсно можна зустріти ціну в 15 грн за кубометр, це біржова ціна, яка змінюється протягом дня і не завжди відображає реальну ринкову вартість. Біржова ціна зазвичай є значно вищою за тариф для населення, що є загальним явищем в усьому світі.

Чернишов також підкреслив, що різницю у тарифах на газ, як і вартість інших державних послуг, покриває державний бюджет. Він висловив свою підтримку "виключно ринкових механізмів", пояснюючи, що неринкові тарифи обмежують можливості "Нафтогазу" сплачувати податки та виконувати інші фінансові зобов’язання.

До початку повномасштабної війни в Україні було введено ринок газу для населення, на якому діяли десятки постачальників, що пропонували різні тарифи. Таким чином, існував конкурентний ринок, який впливав на формування ціни, в тому числі для "Нафтогазу".

Хоча "Нафтогаз" наразі контролює більшу частину ринку після націоналізації так званих "облгазів Фірташа", на ринку продовжують працювати й інші постачальники. Деякі з них пропонують газ дешевше, ніж "Нафтогаз". Наприклад:

"ЕРУ Людям" встановив тариф у 7,7 грн за кубометр;

"Енерджі трейд груп" пропонує ціну 7,799 грн за кубометр.

Джерело: NV.

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