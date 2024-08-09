Українцям не варто розслаблятися, графіки відключення світла можуть повернутися вже найближчим часом – в «Укренерго» розкрили причину.

Наразі графіки відключення світла не діють, але все може змінитися – і не в холодні місяці, а ще у серпні.

Таке попередження зробили в «Укренерго», закликавши українців не розслаблятися.

«Я мушу нагадати, що розслаблятися ми не маємо права: пошкодження енергосистеми значні, виклики перед нами теж», - підкреслював голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.

Графіки відключення світла повернуться.

За словами Кудрицького, зараз споживання електроенергії помірне, ситуація в енергосистемі збалансована.

«Це можуть змінити аномальні погодні умови або нові обстріли. Бо після нещодавньої втрати 9 ГВт потужностей електростанції все ще відновлюються», - попередив голова правління НЕК «Укренерго».

Також Кудрицький попереджав, що спека вище 30 градусів ще може повернутися і тоді ситуація в енергосистемі може змінитися.

Графіки відключення світла повернуться.

Графіки відключення світла дійсно можуть повернутися вже найближчим часом, адже до України наближається нови хвиля спеки.

За словами синоптиків, за попередніми прогнозами, спека прийде з 15-го серпня і розпочнеться із західних областей. Потім стовпчики вуличних термометрів почнуть лізти вгору в центрі, на півдні та сході України.

Температура повітря може досягати +32+37 градусів, а подекуди і вище.

Першим сигналом до повернення графіків відключення вже стало повідомлення "Укренерго" 8 серпня про застосування обмежень з 17.00 до 22.00 для промисловості та бізнесу.

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