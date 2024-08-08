Це стосується як осіб, що проживають за кордоном і планують отримувати пенсію в Україні, так і людей передпенсійного віку, яким не вистачає стажу для отримання пенсії.

Українці можуть придбати страховий стаж для отримання пенсії. Проте варто врахувати, що у 2024 році вартість одного року стажу є досить високою.

В Україні особи пенсійного віку можуть "докупити" страховий стаж, якщо це потрібно для пенсійного забезпечення. Для зарахування одного повного місяця стажу необхідно сплатити мінімальний страховий внесок у розмірі 1 760 гривень.

Отже, у 2024 році вартість одного року страхового стажу становитиме 21 480 гривень. Пенсіонер може самостійно визначати частоту та розмір внесків відповідно до своїх фінансових можливостей. Добровільні внески можна здійснювати як на власний рахунок, так і на користь іншої особи.

Докупити стаж можуть громадяни України, які досягли 16 років. Це стосується як осіб, що проживають за кордоном і планують отримувати пенсію в Україні, так і людей передпенсійного віку, яким не вистачає стажу для отримання пенсії. Крім того, це можливість для осіб з низьким рівнем офіційного доходу, які хочуть збільшити свою майбутню пенсію.

Нагадаємо, що частина пенсіонерів може отримати пільги на оплату комуналки. Пенсіонери, які працювали у певних професіях у сільській місцевості і залишилися там проживати, можуть отримати 100% знижку на оплату житлово-комунальних послуг, покупку твердого палива і скрапленого газу. Ця пільга надається за умови, що середньомісячний дохід сім'ї не перевищує 4 240 гривень на одну особу.

Джерело: Урядовий портал.

Останні новини України:

Нагадаємо, при великому стажі українці отримують мізерну пенсію.

Як писала Politeka, у частини пенсіонерів влітку виростуть пенсії завдяки доплатам.

Також Politeka повідомляла, надбавка до пенсії передбачені для деяких пенсіонерів.