Директора підрядної організації звинувачують у привласненні ₴2,5 млн бюджетних коштів під час реконструкції стадіону дитячо-юнацької спортивної школи в Кіровоградській області.

Прокуратура Кіровоградської області скерувала до суду обвинувальний акт проти директора товариства, який звинувачується у привласненні та розтраті бюджетних коштів (ч. 2, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України). Про це інформує Кіровоградська обласна прокуратура.

В ході досудового розслідування було встановлено, що відповідно до підрядного договору, товариство виконувало реконструкцію стадіону комунального закладу «Добровеличківська дитячо-юнацька спортивна школа».

Обвинувачений вніс недостовірні дані до офіційних документів, завищивши вартість виконаних робіт на 2,4 млн гривень. Внаслідок цього він незаконно отримав зазначені кошти з бюджету.

За санкцією статті, обвинуваченому загрожує позбавлення волі на термін до дванадцяти років, а також заборона займати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років із конфіскацією майна.

Досудове розслідування проводиться СУ ГУНП в області.

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