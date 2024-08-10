Кабмін вирішив не застосовувати графіки відключення світла для деяких українців, зокрема тих, хто використовує власну генерацію, та мешканців прифронтових територій.

Навіть під час планових відключень електроенергії деякі українці залишаться зі світлом. Таке рішення було ухвалено Кабміном.

Деякі українці не зазнають відключень електрики під час планових графіків. Це стосується не тільки об'єктів критичної інфраструктури.

Про це рішення повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Згідно з ухвалою Кабміну, електроенергію не відключатимуть тим споживачам, які використовують щонайменше 80% електроенергії власного виробництва.

За словами Шмигаля, держава таким чином стимулює енергетичну автономію бізнесу.

Прем'єр-міністр підкреслив, що в рамках підготовки до зимового періоду держава прагне розвивати децентралізовану генерацію, що сприятиме досягненню енергетичної стійкості.

Також уряд формує перелік критично важливих об'єктів, яким гарантується пріоритетне електропостачання.

Крім того, електрику не відключатимуть мешканцям населених пунктів, які розташовані в 20-кілометровій зоні від прифронтової зони та кордону з Росією і Білоруссю.

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