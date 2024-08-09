Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» звернулася до всіх своїх клієнтів із важливою інформацією – що потрібно зробити і якнайшвидше.

В «Нафтогаз України», звертаючись до споживачів, наголосили, що необхідно оновити свої дані.

«Не забудьте оновити свої дані…», - йдеться у зверненні «Нафтогаз України» до споживачів.

Зробити це необхідно тим, хто змінив прізвище, номер телефону чи електронну пошту.

«Це важливо», - підкреслюють у «Нафтогаз».

Як пояснюють в компанії, завдяки цьому можна вчасно отримувати важливі повідомлення, мати доступ до актуальної інформаації про рахунок. Також це дає можливість не пропускати важливі новини і оновлення.

«Всі дані захищені відповідно до закону України», - наголошують в «Нафтогаз України».

Додамо, що раніше в «Нафтогаз» повідомили щодо ситуації після збою. Так, через технічні проблеми споживачам був недоступний особистий кабінет.

На даний момент, запевняють в компанії, особистий кабінет «відновив свою роботу».

Також в «Нафтогаз» оголосили, що буде з цінами на газ. Компанія зробила заява на тлі чуток про нібито можливе підвищення ціни на газ для побутових споживачів.



«Тариф на газ від ГК «Нафтогаз України» залишається незмінним! Фіксована ціна гарантована до 30 квітня 2025 року», - запевняють в газопостачальній компанії.



Крім того, в «Нафтогаз» нагадали споживачам, що компанія не займається питанням технічного обслуговування населення і є лише газопостачальною.

Нагадаємо, що Урядом було ухвалено нову постанову, яка стосується забезпечення населення газом.

Цією постановою передбачається реалізація експериментального проєкту із постачання скрапленого газу в балонах як гуманітарної допомоги вразливим категоріям населення прифронтових територій Харківщини, Сумщини, Донеччини та Херсонщини.

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