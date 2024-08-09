Ситуація з курсом валют змінюється після досягнення принципової угоди з кредиторами щодо реструктуризації державного боргу.

Найближчим часом гривня зазнає девальваційного тиску через повномасштабну війну. Однак до кінця 2024 року в Україні не прогнозуються різкі коливання курсу долара. Станом на 8 серпня, офіційний курс, встановлений НБУ, становить 40,98 грн за долар.

Про ситуацію, що склалася, розповів голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Ситуація змінюється після досягнення принципової угоди з кредиторами щодо реструктуризації державного боргу, що зменшило ризик дефолту. Крім того, Україна продовжує отримувати значну фінансову підтримку від партнерів. В результаті, немає сенсу купувати долари в надії на швидкий прибуток.

Гетманцев відзначив, що вартість гривні залишиться на відносно стабільному рівні через кілька факторів. По-перше, стабільна робота морського коридору та обсяги перевезень, які залишилися на рівні до війни, підтримують експорт. По-друге, НБУ має достатні міжнародні резерви та інструменти для підтримки курсу гривні.

"Девальваційний пресинг збережеться, бо війна продовжується, обмежуючи наш експортний і логістичний потенціал, а породжувана нею невизначеність стимулює відтік валюти за фінансовими операціями приватного сектору. ... Єдине, що можу сказати відносно впевнено, що не очікую різких змін і коливань на валютному ринку до кінця цього року", – пояснив нардеп.

Фінансовий аналітик Олексій Козирев повідомив, що протягом поточного робочого тижня (до 9 серпня) курс американської валюти в банках коливатиметься в межах від 40,8 до 41,75 грн. Увечері 7 серпня банки встановили курс на рівні 40,9/41,35 грн (купівля/продаж). Це означає, що можливе зниження курсу в разі купівлі та зростання в разі продажу.

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