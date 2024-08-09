В Україні подати заяву на оформлення пенсії можна через вебпортал Пенсійного фонду (ПФУ) за допомогою застосунків Дія і Дія.Підпис. Це дозволяє зекономити час і уникнути відвідування сервісного центру. Для цього потрібно підготувати скан-копії необхідних документів, авторизуватися на порталі та заповнити електронну заяву. Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики України.
Раніше для входу в особистий кабінет на вебпорталі Пенсійного фонду (ПФУ) був необхідний кваліфікований електронний підпис (КЕП). Тепер же доступ до кабінету можливий також через Дія.Підпис. Це спрощує процес для багатьох користувачів, оскільки застосунок є зручним і широко використовуваним серед українців.
Для оформлення пенсії онлайн вам знадобиться смартфон із встановленим застосунком Дія та активованим Дія.Підписом. Перед початком процесу підготуйте всі необхідні документи, відсканувавши їх згідно з наступними вимогами:
- Скан-копії мають бути зроблені з оригіналів документів.
- Документи повинні бути кольоровими, чіткими та читабельними.
- Зберігайте скани у форматах JPG або PDF.
- Розмір кожного файлу не повинен перевищувати 1 мегабайт.
- Назви скан-копій мають відповідати виду просканованого документа.
Як оформити електронну заяву на пенсію
Вхід на вебпортал ПФУ:
- Перейдіть до особистого кабінету на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.
Авторизація через Дія.Підпис:
- У правому верхньому куті натисніть кнопку "Вхід" та виберіть опцію "Увійти до системи" через Дія.Підпис.
- У новому вікні натисніть "Отримати код для входу".
- Скануйте QR-код, що з'явиться на екрані, за допомогою функції сканування QR-коду в застосунку Дія.
Активізація Дія.Підпису:
- Відкрийте застосунок Дія на смартфоні та націліть зчитувач QR-коду на квадрат з QR-кодом.
- Натисніть кнопку "Підтвердити".
- Активуйте Дія.Підпис, пересунувши кнопку активації до крайнього правого положення.
- Підтвердіть свою особу через фотоперевірку, дотримуючись підказок на екрані телефону, і натисніть "Далі".
- Введіть п’ятизначний код для накладання Дія.Підпису на вашому телефоні.
Заповнення заяви на пенсію:
- У комп’ютерній версії особистого кабінету на вебпорталі ПФУ перейдіть у розділ "Щодо пенсійного забезпечення" та виберіть вкладку "Заява на призначення пенсії".
- Виберіть тип пенсії, наприклад, "Пенсія за вислугу років".
- Заповніть анкету-опитування для визначення атрибутів звернення і натисніть "Продовжити".
- Додайте скан-копії необхідних документів, натиснувши кнопку "Додати файл", і натисніть "Сформувати заяву".
Підписання та відправка заяви:
- Завершіть усі операції та підпишіть заяву за допомогою Дія.Підпису.
- Надішліть заяву до Пенсійного фонду України, натиснувши кнопку "Підписати та відправити до ПФУ".
Слідкування за статусом заяви:
- Перевірте статус обробки вашої заяви у розділі "Мої звернення" на вебпорталі ПФУ.
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