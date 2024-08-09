Цифровізація соціальних послуг сьогодні дає майбутнім пенсіонерам можливість подавати заяви на отримання пенсії, не виходячи з дому.

В Україні подати заяву на оформлення пенсії можна через вебпортал Пенсійного фонду (ПФУ) за допомогою застосунків Дія і Дія.Підпис. Це дозволяє зекономити час і уникнути відвідування сервісного центру. Для цього потрібно підготувати скан-копії необхідних документів, авторизуватися на порталі та заповнити електронну заяву. Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики України.

Раніше для входу в особистий кабінет на вебпорталі Пенсійного фонду (ПФУ) був необхідний кваліфікований електронний підпис (КЕП). Тепер же доступ до кабінету можливий також через Дія.Підпис. Це спрощує процес для багатьох користувачів, оскільки застосунок є зручним і широко використовуваним серед українців.

Для оформлення пенсії онлайн вам знадобиться смартфон із встановленим застосунком Дія та активованим Дія.Підписом. Перед початком процесу підготуйте всі необхідні документи, відсканувавши їх згідно з наступними вимогами:

Скан-копії мають бути зроблені з оригіналів документів.

Документи повинні бути кольоровими, чіткими та читабельними.

Зберігайте скани у форматах JPG або PDF.

Розмір кожного файлу не повинен перевищувати 1 мегабайт.

Назви скан-копій мають відповідати виду просканованого документа.

Як оформити електронну заяву на пенсію

Вхід на вебпортал ПФУ:

Перейдіть до особистого кабінету на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

Авторизація через Дія.Підпис:

У правому верхньому куті натисніть кнопку "Вхід" та виберіть опцію "Увійти до системи" через Дія.Підпис.

У новому вікні натисніть "Отримати код для входу".

Скануйте QR-код, що з'явиться на екрані, за допомогою функції сканування QR-коду в застосунку Дія.

Активізація Дія.Підпису:

Відкрийте застосунок Дія на смартфоні та націліть зчитувач QR-коду на квадрат з QR-кодом.

Натисніть кнопку "Підтвердити".

Активуйте Дія.Підпис, пересунувши кнопку активації до крайнього правого положення.

Підтвердіть свою особу через фотоперевірку, дотримуючись підказок на екрані телефону, і натисніть "Далі".

Введіть п’ятизначний код для накладання Дія.Підпису на вашому телефоні.

Заповнення заяви на пенсію:

У комп’ютерній версії особистого кабінету на вебпорталі ПФУ перейдіть у розділ "Щодо пенсійного забезпечення" та виберіть вкладку "Заява на призначення пенсії".

Виберіть тип пенсії, наприклад, "Пенсія за вислугу років".

Заповніть анкету-опитування для визначення атрибутів звернення і натисніть "Продовжити".

Додайте скан-копії необхідних документів, натиснувши кнопку "Додати файл", і натисніть "Сформувати заяву".

Підписання та відправка заяви:

Завершіть усі операції та підпишіть заяву за допомогою Дія.Підпису.

Надішліть заяву до Пенсійного фонду України, натиснувши кнопку "Підписати та відправити до ПФУ".

Слідкування за статусом заяви:

Перевірте статус обробки вашої заяви у розділі "Мої звернення" на вебпорталі ПФУ.

Останні новини України:

Нагадаємо, при великому стажі українці отримують мізерну пенсію.

Як писала Politeka, у частини пенсіонерів влітку виростуть пенсії завдяки доплатам.

Також Politeka повідомляла, надбавка до пенсії передбачені для деяких пенсіонерів.