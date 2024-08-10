Мінімальна заробітна плата становить 8 000 гривень, тому мінімальна пенсія для таких осіб має бути не менше 3 200 гривень

Українські пенсіонери отримують низку додткових доплат до пенсій. Є виплати, що призначаються автоматично, тому окремо звертатися для їх отримання не потрібно. Проте для частини надбавок до пенсій потрібно звернутись до ПФУ.

Мінімальна заробітна плата становить 8 000 гривень, тому мінімальна пенсія для таких осіб має бути не менше 3 200 гривень. Проте фактично розмір мінімальної пенсії становить 3 370 гривень. Якщо пенсія 65-річного громадянина менша за встановлені 40% від мінімальної заробітної плати, йому автоматично призначається доплата.

Додаткові доплати до пенсій за вік:

В Україні існують додаткові доплати для пенсіонерів, які досягли певного віку. Розмір доплат залежить від вікової категорії:

Особи віком від 70 до 74 років отримують додатково 300 гривень;

Особи віком від 75 до 79 років отримують додатково 456 гривень;

Пенсіонери віком від 80 років отримують додатково 570 гривень.

Надбавка за дітей: Пенсіонери, які не працюють і на утриманні яких є діти до 18 років, отримують по 150 гривень на кожну дитину до пенсій за віком, інвалідністю та за вислугу років. Для її отримання потрібно подати заяву до відділення Пенсійного фонду України, приклавши необхідні документи, які підтверджують особу, родинні зв'язки та вік дітей. Якщо пенсіонер знайде роботу або розпочне підприємницьку діяльність, виплата цієї надбавки припиняється.

Надбавка на непрацездатних членів сім'ї: Для військових пенсіонерів розмір надбавки складає 50% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2023 році ця сума становила 1046,50 гривень на кожного непрацездатного члена сім'ї. Ця надбавка нараховується лише тим, хто не отримує інших пенсійних виплат або державну соціальну допомогу. Процедура оформлення і припинення виплати аналогічна до цивільних пенсіонерів.

Доплата за додатковий трудовий стаж: Пенсіонери зі стажем понад норму отримують додаткові виплати. Сума доплати становить 1% за кожний повний рік трудового стажу понад норму. Доплата обчислюється від прожиткового мінімуму, який у 2023 році становить 2093 гривні. 1% від прожиткового мінімуму становить 20 гривень 93 копійки.

Джерело: OBOZ.UA.

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