У Міненергетиці висловили критику щодо експертів, які мають надмірно оптимістичні чи песимістичні погляди на відключення світла.

Росія намірена повністю зруйнувати енергетичну інфраструктуру України, тому планує продовжити ракетні атаки. Однак ніхто не може передбачити їхні наслідки, тому висновок, що найгірше вже минуло, робити зарано. Про це на прес-конференції заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

Він зазначив, що масштабність ракетних ударів є єдиним фактором, який наразі може суттєво вплинути на стан енергетичної системи.

"Чи ми пройдемо без обстрілів, які завдадуть суттєвий вплив на систему – точно так. Чи можуть ці обстріли завдати суттєвий вплив – це важко передбачати. Єдине, що сьогодні може вплинути на стан – це масштабність ударів саме по енергетиці. І не сам факт удару, а вплив цього удару безпосередньо на енергосистему", – заявив він.

За словами Галущенка, передбачити потенційні обстріли та їхні наслідки є дуже складно. Він висловив критику щодо експертів, які мають надмірно оптимістичні або песимістичні погляди.

"Ті, хто стверджує, що найгірше вже минуло – вони маніпулюють. Ті, хто прогнозує апокаліпсис – також маніпулюють. Ніхто не має відповіді, оскільки неможливо передбачити наслідки ударів", – зазначив Галущенко.

Міністр підкреслив, що 67% українців готуються до складної зими, але лише 1% мають намір покинути країну для переживання зимового періоду за кордоном. Це свідчить про їхню довіру до енергетиків та сил протиповітряної оборони.

Останні новини в Україні:

Нагадаємо, тариф на світло в Україні зріс цього року.

Як повідомляла Politeka, українців очікує покращення ситуації в енергетиці.

Також писала Politeka, тариф на електроенергію взимку, якими будуть цифри в платіжках.