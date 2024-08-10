З 1 березня 2024 року в Україні введені нові мінімальні пенсії, що стосуються різних вікових категорій, і деякі пенсіонери можуть отримувати менше 3 000 гривень на місяць.

У бюджеті на 2024 рік прожитковий мінімум становить 2 361 гривню, і саме до цієї суми прив’язали мінімальну пенсію. Деякі українці отримують пенсії, які лише трохи перевищують цю цифру, але не досягають 3 000 гривень.

Хто отримує пенсію нижчу за 3 000 гривень?

З 1 березня 2024 року були введені нові мінімальні виплати для пенсіонерів певних вікових груп.

Так, пенсіонери двох категорій можуть мати таку мінімальну пенсію:

65-річні пенсіонери без достатнього стажу отримують 2 725 гривень.

Пенсіонери до 70 років зі стажем 30 років для жінок і 35 років для чоловіків отримують 2 980 гривень.

Мінімальні пенсії для інших вікових категорій:

Пенсіонери віком від 70 до 80 років зі стажем 30 років для жінок і 35 років для чоловіків отримують 3 240 гривень.

Пенсіонери, які досягли 80 років і мають страховий стаж 20 років для жінок і 25 років для чоловіків, отримують 3 370 гривень.

Зверніть увагу! Пенсіонери з повним страховим стажем отримують не менше 40% від мінімальної зарплати. Мінімальна пенсія на даний момент становить 3 370 гривень.

Джерело: 24 канал

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