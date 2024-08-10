В Польщі з нового навчального року українські біженці зобов’язані відправляти своїх дітей до школи та дитсадка, інакше їм загрожують штрафи та втрати соціальних виплат.

З нового навчального року в Польщі вступають нові правила для українських біженців. Відтепер вони зобов’язані відправляти своїх дітей до школи або дитячого садка, інакше їм загрожують штрафи та інші санкції. Про це повідомляє польське видання In Poland.

Якщо діти не відвідують навчальні заклади, на їхніх батьків можуть бути накладені штрафи до 100 злотих, а з 2025 року сім'ї можуть втратити соціальні виплати в розмірі 800 злотих. Міністерство освіти Польщі планує також збільшити кількість дітей у класах для того, щоб розмістити усіх учнів. Наразі максимальна кількість учнів у класі не повинна перевищувати 25 осіб, а в спеціальних та інтегрованих класах – 20. Починаючи з 1 вересня 2024 року, ці ліміти піднімуть до 29 учнів у загальних класах, що дозволить додати до кожного класу по чотири дитини з України. У старших класах та загальноосвітніх школах кількість учнів не обмежена.

В дитячих садках та спеціальних підготовчих класах (зерувках) також дозволять збільшити кількість дітей. В інтегрованих дитсадках можливо прийняття до двох додаткових дітей з особливими потребами.

Раніше Politeka також писала про те, що кожен українець має можливість змінити розмір своєї пенсії за певних умов. У деяких випадках пенсію можуть перерахувати, для цього потрібно подати відповідну заяву до Пенсійного фонду.

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