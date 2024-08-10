ДБР спільно з СБУ викрило правоохоронця, який організував канал переправлення ухилянтів до Румунії за 10 000 доларів з особи.

У Прикарпатті працівники Державного бюро розслідувань у співпраці зі Службою безпеки України виявили схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку через кордон. Організатором цієї схеми виявився місцевий правоохоронець, який залучив до своєї «діяльності» двох цивільних осіб з Івано-Франківської області.

Зловмисник шукав охочих виїхати до Європи та пропонував їм послугу переходу кордону за 10 000 доларів з особи. Його спільники підвозили «клієнтів» автомобілем до лінії кордону в Чернівецькій області, після чого показували, як пішки перетнути кордон до Румунії.

В рамках слідства задокументовано переправлення щонайменше трьох осіб за цією схемою. Правоохоронцю та двом його спільникам повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб. Двом зловмисникам вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Під час санкціонованих обшуків у фігурантів справи вилучено 20 000 доларів, незареєстровану зброю, бойові припаси, а також два автомобілі, які використовувалися для перевезення ухилянтів.

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