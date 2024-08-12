Українці, які проживають у прифронтових областях, отримають одноразову грошову допомогу до 21 тисячі гривень для забезпечення зимового опалення.

Жителі прифронтових областей України отримають одноразову фінансову допомогу на зимовий період. Сума виплати складе 21 тисячу гривень.

Ці кошти нараховуватимуться в рамках програми УВКБ ООН, про що повідомило Міністерство реінтеграції.

Дане рішення було обговорено на нещодавній нараді з гуманітарного реагування, що проходила в Харківській області. Було розглянуто підготовку до реалізації програми, яка передбачає надання разової грошової допомоги для окремих категорій населення.

Згідно з проектом, ці кошти призначені для придбання твердого побутового палива для вразливих домогосподарств. Виплата також буде надана сім'ям, що проживають в межах 10 кілометрів від лінії зіткнення або кордону з Росією.

Окрім цього, Харківській обласній військовій адміністрації доручили дізнатися про потреби населення у Дворічанській, Куп’янській та Вовчанській громадах. Також розглянули можливість передачі територіальним громадам Харківщини 15 мобільних газових котелень різної потужності для забезпечення стабільної роботи життєзабезпечення в регіоні.

Раніше Politeka також писала про те, що кожен українець має можливість змінити розмір своєї пенсії за певних умов. У деяких випадках пенсію можуть перерахувати, для цього потрібно подати відповідну заяву до Пенсійного фонду. Про це нагадали в Пенсійному фонді України.

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