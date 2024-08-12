Жителі прифронтових областей України отримають одноразову фінансову допомогу на зимовий період. Сума виплати складе 21 тисячу гривень.
Ці кошти нараховуватимуться в рамках програми УВКБ ООН, про що повідомило Міністерство реінтеграції.
Дане рішення було обговорено на нещодавній нараді з гуманітарного реагування, що проходила в Харківській області. Було розглянуто підготовку до реалізації програми, яка передбачає надання разової грошової допомоги для окремих категорій населення.
Згідно з проектом, ці кошти призначені для придбання твердого побутового палива для вразливих домогосподарств. Виплата також буде надана сім'ям, що проживають в межах 10 кілометрів від лінії зіткнення або кордону з Росією.
Окрім цього, Харківській обласній військовій адміністрації доручили дізнатися про потреби населення у Дворічанській, Куп’янській та Вовчанській громадах. Також розглянули можливість передачі територіальним громадам Харківщини 15 мобільних газових котелень різної потужності для забезпечення стабільної роботи життєзабезпечення в регіоні.
Раніше Politeka також писала про те, що кожен українець має можливість змінити розмір своєї пенсії за певних умов. У деяких випадках пенсію можуть перерахувати, для цього потрібно подати відповідну заяву до Пенсійного фонду. Про це нагадали в Пенсійному фонді України.
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