Енергосистема продовжує відновлюватися після восьми масштабних атак з боку росії, і на енергетичних об'єктах тривають як аварійні, так і планові ремонти.

В Україні наразі не застосовують графіки відключення електроенергії завдяки зниженню споживання (яке зросло під час спеки) та відновленню роботи атомних блоків. Однак, ймовірно, вже середина жовтня принесе повернення графіків відключень через зростання споживання електроенергії в опалювальний сезон. Про це йдеться в роз'ясненні ДТЕК.

Як повідомила компанія ДТЕК, взимку починається період пікового споживання, і оскільки українська енергосистема не зможе повністю задовольнити потреби, буде необхідно впровадити графіки погодинного відключення.

"Без відключень можна обійтись приблизно до середини жовтня, якщо не буде нових атак на об'єкти енергетики чи аномальної спеки. Але з настанням холодів навантаження на систему збільшаться. Люди почнуть користуватись електроопаленням і будуть більше вмикати світло, бо взимку темнішає раніше", – пояснюють в ДТЕК.

Енергосистема України втратила 9 ГВт потужності, відновити яку швидко неможливо. За оцінками ДТЕК, графіки відключень будуть діяти щонайменше до кінця наступного опалювального сезону.

В компанії зазначили, Укренерго може знову ввести обмеження споживання електроенергії, і графіки відключень можуть повернутися. Ситуація залишається складною: енергосистема втратила понад 9 ГВт потужності через російські атаки, і швидке відновлення цієї потужності неможливе.

Графіки відключень можуть бути необхідні щонайменше до кінця наступного опалювального сезону. Енергетики докладають усіх зусиль, щоб забезпечити населення електрикою, але слід бути готовими до різних сценаріїв.

Енергосистема продовжує відновлюватися після восьми масштабних атак з боку росії, і на енергетичних об'єктах тривають як аварійні, так і планові ремонти.

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